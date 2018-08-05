Как и когда можно будет опять добраться в Крым на поезде

В здании Железнодорожного вокзала Симферополя — почти ни души. Редкие пассажиры — Лариса Олеговна и Валерий Иванович возвращаются из Крыма домой в Артемовск. Это в той части Донецкой области, которую контролирует режим Порошенко. Нет-нет, поезда на материк из Симферополя по-прежнему не ходят. Наши новые знакомые просто зашли на вокзал в ожидании автобуса, который повезет их на Донбасс в объезд — через Крымский мост.

Старые ворота всероссийской здравницы ждут новых гостей

Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Иркутска, На автостанции суматоха, а здесь — как в музее. Ну или как в концертном зале. Акустика потрясающая. «От Севильи до Гренады … в тихом сумраке ночей», — бормочу я. Хотя правильнее было бы что-то вроде «От Симферополя до Керчи …» Или еще дальше: до Краснодара Владивостока . Как это было до 2014 года и еще раньше, в советские годы.

Когда около четырех лет назад Киев перекрыл железнодорожное сообщение с Крымом, и вокзал опустел, группа энтузиастов во главе с фотокорреспондентом « Парламентской газеты Алексеем Васильевым даже организовала в здании несколько благотворительных концертов, в которых приняли участие известные крымские музыканты. Однако основное назначение этого уникального, построенного в 1951 году вокзала все-таки — встречать и провожать пассажиров.

Симферопольский вокзал задумывался как ворота главной всесоюзной здравницы, и является едва ли не главным символом крымской столицы. Комплекс вокзала состоит из трех частей: главного и служебного корпусов и башни с часами, которые связаны между собой системой арок и галерей.

Оформление внутреннего дворика напоминает Итальянский дворик знаменитого Ливадийского дворца, а на крыше находится постройка, выполненная в виде античного храма. Кстати, у Симферопольского вокзала есть младший брат-близнец на материке, в Сочи , построенный на год позже — в 1952-м.

Вокруг Земли «за баранкой» тепловоза

На перрон прибывает электропоезд Джанкой — Симферополь. Он доставил в столицу республики, наверное, около сотни человек, которые быстро растворяются в жарком крымском воздухе. Ловим за руку одного из них. Дмитрий почти каждый день ездит таким образом в Симферополь на работу — охранником. Говорит, это одновременно самый простой и самый дешевый способ добраться из его деревни до столицы. Сейчас электрички курсируют по Крыму по семи маршрутам: Симферополь — Соленое озеро — Джанкой, Симферополь — Севастополь , Керчь — Феодосия, Феодосия — Армянск , Джанкой — Керчь, Симферополь — Евпатория и Джанкой — Евпатория.

От перрона рукой подать до Дома культуры, где аккурат в эти минуты идет торжественное собрание, посвященное Дню железнодорожника, который по традиции отмечается в первое воскресенье августа. Генеральный директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин вручает награды особо отличившимся работникам.

«На месте кого-нибудь из них мог быть я», — улыбаясь, замечает Алексей Васильев. Наш фотокорр — не только фотокорр (прошу прощения за тавтологию) и организатор музыкальных концертов, но и… железнодорожник. В юности он окончил Симферопольский железнодорожный техникум, и, хоть и трудится не по специальности, с большим трепетом относится к поездам, шпалам и всяким прочим рельсам.

«Я и раньше водил поезда строго по расписанию, а теперь уж точно никогда не опоздаю», — машинист Джанкойского локомотивного депо Сергей Муравейко смотрит на именные часы, подаренные ему гендиректором за ударный труд. За девять лет, которые Муравейко провел «за баранкой тепловоза», он намотал по рельсам тысяч восемьдесят километров — если что, это как два раза объехать вокруг Земного шара.

Первые на очереди Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и Екатеринбург

В железнодорожники Сергей пошел вслед за старшим братом Валентином и другой судьбы уже не представляет. И он, и его брат, и их коллеги, и гендиректор Гладилин, да все крымчане сейчас с нетерпением ждут… нового 2019 года. И дело не в новогодних праздниках, которые любят даже в теплом, местами субтропическом Крыму. Дело в том, что на конец следующего года запланировано открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Под знаком подготовки к этому событию, которое приведет к возрождению Крымской железной дороги, и идет сейчас едва ли не вся работа предприятия. «Мы реализуем комплекс мер, направленных на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, выполнение которых обеспечит полноценную интеграцию в транспортную систему Российской Федерации . Всё будет готово в срок», — уверяет Гладилин. Ремонтируются железнодорожные пути, здания вокзалов, подвижной состав. Предположительно, на первом этапе между полуостровом и материковой Россией запустят восемь поездов, которые свяжут Севастополь, Симферополь, Евпаторию и Феодосию с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском и Екатеринбургом. При этом в курортный сезон 2020 года их количество увеличится уже до пятнадцати. А Симферопольский железнодорожный вокзал опять станет похожим на огромный человеческий муравейник.

Немного истории: первая российская железная дорога могла связать Москву и Крым

Еще в двадцатых годах XIX века англичане предложили Александру I построить железную дорогу из Москвы в Феодосию . Согласись тогда император — и первая пассажирская железная дорога в России была бы проложена из столицы в Крым, однако он отказался, и в итоге первой в нашей стране стала Царскосельская железная дорога.

Тем не менее, англичане все-таки построили на полуострове железную дорогу в 1855 году, во время Крымской войны, когда их армия базировалась в Балаклаве. Общая протяженность дороги составила около 23 километров. На ровных участках вагоны тянули паровозы, а на крутых склонах за дело брались более мощные… лошади-тяжеловозы и мулы. Железная дорога в Балаклаве проработала до самого конца войны, после чего жадные англичане ее разобрали и продали туркам.

Ну а первая большая российская железная дорога, связавшая материк с Крымом, была построена в 1875 году. Ее протяженность от станции Лозовой (нынешняя Харьковская область) до Севастополя составила 665 километров. При этом на подъездах к главной базе Черноморского флота строителям пришлось пробить шесть железнодорожных туннелей, функционирующих и до сих пор.