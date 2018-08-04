Ещё
Россиян проверят на умение обращаться с оружием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Росгвардии хотят проверить россиян на умение обращаться с оружием 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Руководство Росгвардии предлагает организовать проверку россиян на знания правил безопасного обращения с оружием, следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Организация проведения проверки у граждан России знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием", — говорится в кратком описании проекта.
>> Россиянам могут удвоить число разрешенного оружия
Подробностей о том, как именно будет проводится проверка, как и самого текста ведомственного акта, на портале не размещено. Основанием для разработки данного проекта в информации о нем указаны статья 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" и пункт 24 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"
Статья 13 закона "Об оружии" оговаривает, то, при каких условиях граждане имеют право на приобретения того или иного вида оружия. Пункт 24 части 1 статьи 9 закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" оговаривает право сотрудников ведомства проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования как оружия, так и патронов к нему, а также документы на право владения или использования оружием и определять порядок проверки знания правил безопасного обращения с ним.
Газета.Ru: последние новости
Сукачев аргументировал свое несогласие с Макаревичем по Крыму СК: в Вологде полуторагодовалый ребенок сбежал из детсада в одном подгузнике Названы обстоятельства смерти Юрия Мартынова
Комментарии16  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он чтил традиции и охотился за кавказцами»53
Сигал прокомментировал назначение в МИД России99
Украинцы потеряли Порошенко498
Отомстила. Ани Лорак избавилась от обручального кольца9
В Инстаграме Минобороны появилась голая девушка44
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
00:47
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Шоу-бизнес
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение