Россиян проверят на умение обращаться с оружием

В Росгвардии хотят проверить россиян на умение обращаться с оружием

Руководство Росгвардии предлагает организовать проверку россиян на знания правил безопасного обращения с оружием, следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Организация проведения проверки у граждан России знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием", — говорится в кратком описании проекта.

Подробностей о том, как именно будет проводится проверка, как и самого текста ведомственного акта, на портале не размещено. Основанием для разработки данного проекта в информации о нем указаны статья 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" и пункт 24 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

Статья 13 закона "Об оружии" оговаривает, то, при каких условиях граждане имеют право на приобретения того или иного вида оружия. Пункт 24 части 1 статьи 9 закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" оговаривает право сотрудников ведомства проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования как оружия, так и патронов к нему, а также документы на право владения или использования оружием и определять порядок проверки знания правил безопасного обращения с ним.