Другое прошлое: какую историю учат в странах бывшего СССР

Новый украинский учебник по географии, в котором украинцы названы «древнейшей в мире» нацией, якобы подарившей миру полеты в космос, вызвал критику и возмущение со стороны не только российских, но даже и киевских политиков. «Газета.Ru» рассказывает, о чем можно узнать из школьных учебников других стран бывшего СССР.

Представленный на этой неделе новый украинский учебник по географии вызвал бурную реакцию экспертного сообщества и интернет-пользователей. Абсурдность многих пассажей поразила даже украинских политиков — депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович заявил, что киевские власти пытаются строить страну «за счет внушаемого детям бреда, подменяющего реальные дела».

Россию, Канаду, Казахстан, Создатели учебника Петр Масляк и Светлана Капирулина, в частности, утверждают, что украинцы издревле снабжали страны по всему миру пшеницей: «Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую украинские переселенцы завезли в США Аргентину , кормится весь мир».

Кроме того, украинцы якобы разработали теорию космических полетов, сделав для развития космонавтики «больше, чем все другие народы мира, вместе взятые». «Непреодолимая тяга к звездам — ​​это особенность украинского характера, — говорится в учебнике. — Наша нация дала миру Крылья».

Вдобавок авторы учебника настаивают, что украинское государство с древних времен существовало в одних и тех же границах, а сами украинцы — пишут они со ссылкой на неких «американских ученых» — «древнейшая нация мира».

Немецкие же историки, по словам Масляка и Капирулиной, называют украинцев не иначе, как «славянизированными германцами».

Украинские учебники регулярно радуют общественность новыми «перлами» — утверждение о том же «древнейшем в мире» украинском народе ранее появлялось и в учебнике по истории для седьмого класса, рекомендованном, кстати, минобрнауки Украины . Его авторы, Роман Лях и Надежда Темирова, пишут, что история украинского народа насчитывает ни много ни мало 140 тыс. лет, то есть украинцы, по их мнению, древнее неандертальцев.

Разумеется, в украинских учебниках истории отражена и версия Киева о том, что всесоюзный голод 1932-1933 годов, охвативший все ключевые зерновые районы СССР, являлся целенаправленным геноцидом украинцев и «тоталитарным террором», осуществленным советскими властями. Авторы школьных учебников утверждают, что за годы «голодомора» погибли до 12 миллионов украинцев, хотя с учетом демографической ситуации в стране это явное преувеличение.

Интересно и то, как авторы преподносят «русификацию», которая во всех учебниках указана как одна из основных черт советской послевоенной политики в УССР. Не ставя под сомнение стремление советских властей укреплять на Украине русское языковое преимущество, создатели учебных пособий по истории сами приводят факты, противоречащие их же утверждениям, например: «объем передач республиканского телевидения делился в языковом отношении напополам».

Стоит отметить, что в школьных учебниках большинства стран бывшего СССР Россия представлена в негативном свете — ее называют «оккупантом» и «колонизатором», и только две постсоветские республики — Белоруссия Армения — не обвиняют русских в геноциде своего населения.

Страны Балтии

Литвы и Ожидаемо негативно Россию преподносят в школьных учебниках балтийских государств — Латвии Эстонии . В латышских учебных пособиях период пребывания в составе СССР — «советская оккупация» — описывается как целенаправленный «геноцид Москвы против народа Латвии». Занятно, что в учебнике для 12-классников показаны фотографии новых домов, построенных в годы СССР, которые сопровождаются следующей подписью: «Новые микрорайоны города, которые в других странах свидетельствуют о росте благосостояния государства, в Латвии стали символом оккупации». При этом в учебниках нет никакой информации о современной России.

Как и на Украине, школьники в странах Балтии узнают о «насильственной русификации» и попытках советских властей «уничтожить их идентичность» за счет активной миграции русскоязычного населения в этот регион.

Авторы эстонских учебников утверждают, что «в результате колонизаторской политики [СССР] некоторые районы Эстонии превратились в русскоязычные, и эстонское население из них практически исчезло». Говорится и о русификации Эстонии в XIX веке: в 1887 году русский язык был объявлен единственным дозволенным языком обучения в народных школах. Дети зачастую не понимали, о чем идет речь на уроках. Многие учителя были уволены за слабое владение русским языком».

Белоруссия

А вот в белорусских учебниках создание СССР и установление советской власти рассматривается как добровольное и суверенное решение белорусов. «Договор о создании СССР заключили между собой четыре независимые советские республики: БССР, РСФСР, УССР и ЗСФСР. Союз ССР создавался как добровольное объединение равноправных республик, как единое союзное государство», — пишет автор учебника истории Белоруссии с конца XVIII века по 1999 год Евгений Новик.

Период репрессий в СССР рассматривается осторожно, хотя и отмечается, что большое количество людей были расстреляны ни за что:

«Защищая себя, государство в очень резкой форме вело борьбу против сил капиталистической реставрации. Значительное количество арестованных присуждались к расстрелу. При этом многие дела были сфальсифицированы», — говорится в книге того же Новика.

Между тем распад Советского Союза в 1991 году преподносится в белорусских учебниках как в событие, достойное сожаления: «На руинах СССР возникло аморфное, нежизнеспособное Содружество Независимых Государств».

Средняя Азия

Киргизии школьникам подробно рассказывают о восстании в Семиречье 1916 года, когда Российская империя издала указ о мобилизации мужского населения Средней Азии и Казахстана на «тыловые работы». Кстати, в 2013 году в республике вспыхнул скандал из-за «нетолерантного» описания тех событий в учебнике, написанном историком Муратом Иманкуловым.

Установление советской власти в Киргизии оценивается негативно, это характерно и для школьных учебников и в соседнем Узбекистане : «Если называть вещи своими именами, если провести параллели с мировой историей и практикой, то Узбекистан, по сути, представляет собой полуколониальную страну с однобокой, полностью зависимой от Центра деформированной экономикой».

Киргизские учебники описывают период пребывания в составе СССР как крайне неблагоприятный:

«За всю свою трехтысячелетнюю историю кыргызский народ не был в таком жалком состоянии, как при продолжателях дела царского империализма — красных милитаристах».

При советской власти страна, как отмечают авторы учебников, превратилась в сырьевую базу, «уровень социального развития и социального обеспечения был намного ниже, чем у большинства европейских союзных республик».

В то же время в учебных пособиях уточняется, что вопреки советской системе стране все же удалось достигнуть определенных успехов — благодаря «стараниям трудолюбивого киргизского народа» были построены города и школы, достигнуты успехи в науке и искусстве.

Казахстан

В школьном учебнике по истории сказано, что присоединение Казахстана к России происходило в течение 135 лет, где-то — добровольно, где-то — посредством завоевания казахских земель. «Переселение представителей других национальностей в Казахстан началось в период царской власти и продолжалось в советское время», — говорится в пособии «Рассказы по истории Казахстана».

К установлению советской власти авторы казахских учебников относятся негативно, отмечая, что вхождение страны в состав Союза было насильственным и пресекло движение народов Туркестана к независимости. Период репрессий описывается как геноцид казахов.

Кстати, в отличие от учебников во многих бывших советских республиках, в казахских пособиях употребляется термин Великая Отечественная война. О ее начале школьники в Казахстане, вероятно, скажут то же, что и российские: «Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на СССР. Началась Великая Отечественная война».

Закавказье

Авторы учебников в Армении отмечают, что завоевание Россией Закавказья, с одной стороны, положило начало «эпохе колониализма», а с другой — ознаменовало и период расцвета национальной культуры. «Развитие экономической жизни обусловило и развитие градостроения. По чертежам армянских архитекторов построено множество зданий как в России, так и в Турции ».

При этом в целом Россия якобы смотрела на Армению «как на колонию, делала из нее сырьевой источник и рынок сбыта товара».

Создание СССР описывается в учебниках как насильственное установление власти советов «на фоне угрозы турецкого завоевания». Гражданская война рассматривается как событие, происходившее в другом государстве. Авторы армянских учебников уделяют особое внимание тому, что в 1923 году советские власти несправедливо отсоединили от Армении и передали Азербайджану Нагорный Карабах: «Это было сделано именно таким образом, чтобы НКАО не имела границ с Арменией. Между Карабахом и Арменией образовался коридор в десятки километров…».

Азербайджан

Азербайджанские школьники изучают историю России в общей сложности 18 часов и выносят с уроков истории весьма негативные представления о нашей стране. Нахождение в составе Российской империи авторы учебников называют «невыносимым»: «Все царские чиновники на Кавказе с жадностью присваивали народное добро, оскорбляли национальные чувства людей».

Советская власть воспринимается ничуть не лучше — ее установление описывают как начало «оккупации в результате агрессии советской России», а русских обвиняют в геноциде азербайджанцев. Индустриализация, отмечают авторы учебных пособий, превратила страну в «сырьевую базу», а коллективизация была «продолжением имперской колониальной политики».

Азербайджанским школьникам объясняют, что «война с фашизмом» (термин Великая Отечественная война не используется) началась в результате борьбы великих мировых держав за господство. При этом в учебниках говорится, что СССР хотя и стал жертвой, преследовал свои тайные имперские цели.