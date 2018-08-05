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Преподавателя ВШЭ подвергли унижению в полиции
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Преподаватель ВШЭ пожаловался на унизительный досмотр в полиции 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: страница Владмира Бродского в Facebook
Преподаватель Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Владимир Бродский подвергся унизительному и незаконному досмотру со стороны сотрудников уголовного розыска. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Facebook.
Бродский был задержан 3 августа около 20:20 часов на площади Ярославского вокзала. К мужчине подошли трое «крепких мужчин», представившихся сотрудниками уголовного розыска. Автору поста удалось запомнить имя и звание одного из них — прапорщик Топорец. Оперативники не назвали причину задержания, потребовали документы и изъяли их, после чего вынудили Бродского пройти в отделение для «проверки на компьютере».
Преподавателя привели в подвальное помещение, где «в грубой и угрожающей манере» потребовали достать из карманов все личные вещи. Бродский поясняет, что согласился выполнить это требование, поскольку увидел у одного из сотрудников кобуру с оружием.
«Далее началось еще большее беззаконие. Топорец запускал руки в мои карманы, забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги и банковские карты. Второй сотрудник потребовал, чтобы я разблокировал свой телефон и стал просматривать мои переписки в социальных сетях и личные фотографии. Топорец заставил меня разуться, снять носки и, прошу прощения за подробности, спустить нижнее белье», — рассказывал он.
Сотрудники силовых структур требовали преподавателя признаться в употреблении наркотиков.
«На моих совершенно безобидных фотографиях городов и природы пытались разглядеть «закладки», много матерились, говорили что вот-вот «вытрясут из меня все, что нужно»», — сообщил Бродский.
Не найдя ничего противозаконного, по его словам, сотрудники уголовного розыска изменили линию поведения, став более дружелюбными. Его отменили в журнале отделения и отпустили.
«Шанс на то, что надзорные и правоохранительные органы отреагируют на беззаконие намного выше, если история стала публичной. Понимаю, что в нашей стране происходят куда более вопиющие случаи, и что мне даже наверное немного повезло (мне хотя бы удалось избежать избиений и подбрасывания запрещенных средств), но это происшествие тоже является грубейшим нарушением гражданских прав и унижением человеческого достоинства и потому заслуживает огласки», — пояснил решение о публикации преподаватель ВШЭ.
Он добавил, что хочет добиться не возмещения морального вреда, а отстранения от работы некомпетентных сотрудников, допускающих произвол.
«Прапорщик Топорец и его коллеги не должны служить в полиции, носить оружие и российский триколор на нарукавном шевроне», — заключил Бродский.
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