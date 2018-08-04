Кадыров назвал невиновным осужденного за смерть Буданова

Кадыров считает осужденного за убийство Буданова невиновным

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что осужденный за убийство полковника Юрия Буданова житель Чечни Юсуп Темирханов, скончавшийся в пятницу в омской колонии, не был причастен к преступлению. Об этом он заявил журналистам в субботу.

Кадыров посетил похороны Темирханова в родовом селении покойного и выразил соболезнования родственникам.

Темирханов в пятницу умер в больнице, куда его перевели из колонии из-за проблем со здоровьем. В родовом селении покойного проходит траурная церемония.

"Есть веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова, об этом заявлял и его адвокат. Юсупа мы считаем жертвой и его последние слова на суде были "я непричастен к этому, я там не был, имейте совесть", — напомнил Кадыров.

"Мы будем добиваться справедливости", — добавил глава Чечни.

Он считает, что правоохранители должны объективно подходить к рассмотрению дел в отношении жителей Чечни.

"Мы призываем, чтоб соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как гражданам России", — подчеркнул Кадыров.

"Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего. Его никто не отравил и не убивал", — подчеркнул глава Чечни.

Темирханов пять лет назад был осужден на 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. Следствие выяснило, что Темирханов выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

Уроженец Чечни убил бывшего полковника из-за "ненависти к социальной группе военнослужащих", писал "Коммерсант" со ссылкой на данные следствия. Это преступление стало одним из самых громких за современную историю России.

Юрий Буданов — российский военный, осужденный и лишенный звания в 2003 году за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В 90-х годах командовал 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во Второй чеченской войне. На свободу Буданов вышел спустя шесть лет после вынесения приговора.