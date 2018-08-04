«Это должны увидеть все»: в Сети появилось «лучшее в мире» свадебное фото

Житель Великобритании Кевин Райан опубликовал в Сети фотографию со своей свадьбы, которую пользователи твиттера тут же назвали "лучшей в мире".

На снимке запечатлен первый поцелуй новоиспеченных супругов, однако на заднем плане можно заметить ноги лежащей на полу девушки.

"Три года назад я женился на любви всей моей жизни, а моя сестра упала", — прокомментировал изображение Кевин.

По его словам, после предложения ведущего церемонии поцеловать невесту его сестра упала в обморок из-за духоты. Мужчина отметил, что девушка быстро очнулась, а необычная свадебная фотография стала любимым семейным снимком.

Three years ago, I married the love of my life and my sister fell over pic.twitter.com/9jaSazmiir— Kevin Kennedy Ryan II 🌹 (@K_47) 25 июля 2018 г.

Пользователи твиттера пришли в восторг от необычной фотографии.

"Очень надеюсь, что снимок стоит у вас в рамочке. Это лучшее свадебное фото, которое я когда-либо видел", — написал @CraigDrought.

"Это должны увидеть все", — отметил @FrannyMalbec.

"У меня просто истерика! Вы сделали мой день. Желаю вашей семье всего наилучшего, включая вашу сестру!", — написали в комментариях.

"Просто гениально"" — присоединилась @maurs49.

"Это то, ради чего существует твиттер" — пошутила @serialsockthief.

"Лучшая реклама вашего свадебного фотографа", — с иронией отметил @HealingChannels.