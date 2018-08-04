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Умер Сергей Амбарцумян
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Умер академик Сергей Амбарцумян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ras.ru
Известный армянский ученый и общественный деятель, иностранный член Российской академии наук Сергей Амбарцумян скончался на 97 году жизни, сообщили в субботу в президиуме Национальной академии наук Армении (НАН).
"Национальная академия наук с глубоким прискорбием сообщает, что на 97-м году жизни скончался академик НАН, иностранный член РАН, ученый с мировым именем, один из основателей армянской школы механики, государственный и общественный деятель Сергей Амбарцумян", — говорится пресс-релизе.
Отмечается, что создана правительственная комиссия по организации похорон.
Амбарцумян — доктор технических наук, академик АН Армянской ССР с 1965 года. В 1970-1977 годах был директором Института механики, в 1977-1991 годах — ректором Ереванского государственного университета. Академик Международной инженерной академии, член Международной академии астронавтики, Американского общества механиков и ряда других научных организаций.
Занимался активной общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета СССР и Армянской ССР.
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