Умер Сергей Амбарцумян

Умер академик Сергей Амбарцумян

"Национальная академия наук с глубоким прискорбием сообщает, что на 97-м году жизни скончался академик НАН, иностранный член РАН, ученый с мировым именем, один из основателей армянской школы механики, государственный и общественный деятель Сергей Амбарцумян", — говорится пресс-релизе.

Отмечается, что создана правительственная комиссия по организации похорон.

Амбарцумян — доктор технических наук, академик АН Армянской ССР с 1965 года. В 1970-1977 годах был директором Института механики, в 1977-1991 годах — ректором Ереванского государственного университета. Академик Международной инженерной академии, член Международной академии астронавтики, Американского общества механиков и ряда других научных организаций.

Занимался активной общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета СССР и Армянской ССР.