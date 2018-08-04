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Спавшие в переходе цыгане взбудоражили россиян
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Уснувшие в подземном переходе цыгане всполошили россиян 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители Воронежа обеспокоились судьбой девочки, которая спала в подземном переходе возле центрального автовокзала. На пост с фотографией ребенка в паблике во «ВКонтакте» обратило внимание местное издание «Мое! Онлайн».
В комментариях под снимком, где также запечетлен спящий мужчина, выражаются опасения насчет будущего девочки. Многие обратили внимание на то, что ребенок выглядит грязным и неухоженным.
Комментаторы сетовали, что в полиции и скорой помощи на звонки о помощи никак не отреагировали.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что уже не меньше пяти воронежцев сообщили в полицию о спящей в переходе паре. Прибывшие на место полицейские узнали, что девочка и мужчина, о которых идет речь, — цыгане из Липецкой области, которые возвращались в родные места из Воронежа. При себе у них были билеты на автобус, отправление которого они решили скоротать в переходе, а не в здании автовокзала.
Уехали ли в конечном итоге ребенок и мужчина из Воронежа, не сообщается.
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