Спавшие в переходе цыгане взбудоражили россиян

Уснувшие в подземном переходе цыгане всполошили россиян

Жители Воронежа обеспокоились судьбой девочки, которая спала в подземном переходе возле центрального автовокзала. На пост с фотографией ребенка в паблике во «ВКонтакте» обратило внимание местное издание «Мое! Онлайн».

В комментариях под снимком, где также запечетлен спящий мужчина, выражаются опасения насчет будущего девочки. Многие обратили внимание на то, что ребенок выглядит грязным и неухоженным.

Комментаторы сетовали, что в полиции и скорой помощи на звонки о помощи никак не отреагировали.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что уже не меньше пяти воронежцев сообщили в полицию о спящей в переходе паре. Прибывшие на место полицейские узнали, что девочка и мужчина, о которых идет речь, — цыгане из Липецкой области, которые возвращались в родные места из Воронежа. При себе у них были билеты на автобус, отправление которого они решили скоротать в переходе, а не в здании автовокзала.

Уехали ли в конечном итоге ребенок и мужчина из Воронежа, не сообщается.