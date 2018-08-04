В Красноярском крае объявили 6 августа днем траура

В Красноярском крае 6 августа объявлено днём траура в связи с гибелью 18 человек при крушении вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
«Врио губернатора Александром Уссом подписано распоряжение — 6 августа, понедельник, объявлен днём траура в регионе», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что Александр Усс прибыл на место крушения вертолёта Ми-8, где проходит заседание оперативного штаба.
Вертолёт разбился 4 августа. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.