С нар за парты: что будет с сестрами Хачатурян

С нар за парты: где сестры Хачатурян сдадут ЕГЭ

Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян продолжат получать среднее образование в СИЗО-6. Как стало известно «Газете.Ru» , там же девушки смогут подготовиться и сдать ЕГЭ. По словам сестер, отец практически не пускал их в школу — за год они появились на уроках лишь семь раз. Тем временем, правозащитники и омбудсмены просят прокуратуру выяснить, почему органы опеки и руководство школы не заметили систематического отсутствия сестер Хачатурян в школе.

«Стрелял в квартире и не пускал в школу»

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, продолжат получать среднее образование в СИЗО-6. Об этом «Газете.Ru» заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников

Сегодня Хачатурян перевели в женский изолятор. По словам правозащитников, скорее всего, их поместили в камеру карантинного отделения.

«Нужно, чтобы с ними начали работать психологи. Обязательно будем добиваться того, чтобы средняя и младшая сестры продолжили образование», — отметил Мельников.

В СИЗО-6, куда в пятницу, 3 августа, были переведены девушки, действуют два учебных кабинета. «Там достаточное количество педагогов, преподающих школьную программу. Более того, там проводится сдача ЕГЭ. Отец пускал их в школу всего семь раз за год, поэтому сейчас для них важно получить нормальное образование», — добавил представитель ОНК.

Девушки практически не посещали школу в 2017-2018 учебном году, поэтому они не получили документ о среднем образовании и не были допущены к ЕГЭ. Директор московской школы №1370, в которой обучались сестры Хачатурян, заявил, что частые пропуски занятий у них начались с февраля 2017 года. Сами они объясняли свое отсутствие болезнью отца.

В апреле 2018 года преподаватели провели с Хачатуряном-старшим беседу в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних. По словам директора образовательного учреждения, учителя столкнулись с «полным непониманием» необходимости посещения дочерьми школы.

По словам Мельникова, отец не отпускал дочерей на учебу, чтобы там никто не заметил следы насилия. «Они были лишены возможности обучения их отцом, который не пускал их на учебу и систематически избивал. Хачатурян-старший, видимо, просто опасался выпускать их из дома, чтобы никто не увидел их синяки», — отметил правозащитник. Тем не менее, в школе, где учились девушки, заявили, что не замечали на них следов физического насилия.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, почему девушки самостоятельно не забили тревогу, представитель ОНК предположил, что они попросту боялись отца.

«Одна из подруг сестер рассказала мне, как однажды к Хачатурянам пришел полицейский. Его, по всей видимости, вызвали соседи, которые постоянно слышали выстрелы и крики из квартиры. Увидев полицейского, мужчина наставил на него оружие. В итоге это сошло ему с рук. По словам подруги, он часто стрелял прямо в квартире. Там даже есть следы от выстрелов. Кроме того, как мы знаем из протокола следователей, у него дома был целый арсенал оружия», — утверждает Мельников.

В ходе обыска в квартире Хачатуряна, действительно, были найдены молоток, дробовик, пистолет, сигнальный револьвер «Наган» и ножи. На все оружие у мужчины были соответствующие разрешения.

Ранее в СМИ появилась информация, что два года назад девушки якобы обращались в полицию по поводу попытки отца их изнасиловать. Однако в МВД официально опровергли сведения о самом факте подаче заявления.

Родной сын Михаила Хачатуряна Арсен считает обвинения сестер в адрес отца ложью. По его словам, девушки постоянно выводили мужчину на эмоции и записывали его реакцию на диктофон. «Отец он был строгий и хотел от девушек элементарных вещей. Там, допустим, убрать в квартире за собой, помыть посуду. Этого они вообще не делали. Он постоянно делал им замечания. И из-за этого были постоянные ссоры», — заявил Хачатурян-младший ФАН.

По его словам, отец был глубоко верующим человеком — он постоянно ездил в Иерусалим и другие святые места, помогал нуждающимся и церквям. Эту информацию подтвердила в разговоре с «360» и подруга сестер Хачатурян.

«Строг он был не для того, чтобы их морально убивать и избивать, как все пишут. Главное, чтобы воспитать их нормальными дочерьми. Отец давал им напутствие и цель в жизни. Они это не ценили и не обращали внимания. На это он негативно реагировал и грубо отвечал», — отметил Арсен.

Тяжкая статья

Напомним, что 2 августа Останкинский суд Москвы заключил среднюю и старшую сестру Хачатурян под стражу до 28 сентября. Аналогичный срок накануне получила и младшая.

Все три заседания об избрании меры пресечения прошли в закрытом режиме. Это, по словам пресс-секретаря суда, обусловлено тем, что «рассмотрение данных материалов может повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство обвиняемых».

Защита намерена обжаловать решение об аресте девушек в Мосгорсуде . Следующее заседание суда состоится ближе к концу сентября, когда нужно будет решить, продлевать или нет меру пресечения.

К делу сестер Хачатурян подключились уполномоченные по правам человека и ребенка в России . Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала заключение девушек под стражу чрезмерным решением, учитывая их возраст и тот факт, что обвиняемые сотрудничают со следствием.

«Можно было бы вполне выпустить их или под домашний арест, или под поручительство», — заявили в пресс-службе Москальковой.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в свою очередь направила обращение прокурору Москвы и потребовала дать правовую оценку работы сотрудников органов опеки и школы, где обучались сестры Хачатурян. По мнению уполномоченной по правам ребенка, руководство образовательного учреждения было обязано обратить внимание на отсутствие школьниц в течение учебного года.

«Педагоги школы и представители органов опеки после неудачных попыток проверить обстановку в семье обязаны были не бездействовать, а забить тревогу, привлечь правоохранительные органы», — заявили в аппарате Кузнецовой.

Секретарь ОНК Иван Мельников заявил «Газете.Ru», что он заранее предполагал, какая мера пресечения ждет девушек, и готовил их к этому. «У них очень тяжкая статья, и в 99% случаев суд заключает людей под стражу», — объяснил он.

Во время встречи с правозащитниками девушки пожаловались, что при задержании полицейские не разъяснили им их права, а первоначальные показания сестры дали в отсутствие адвокатов.

Кроме того, изначально СК приставил к девушкам своего юриста. Лишь на днях к делу Хачатурян подключился независимый адвокат. За дело он взялся на безвозмездной основе.

По словам Мельникова, за сутки юрист успел собрать множество положительных характеристик девочек. «Адвокат сестер Алексей Паршин встречался со свидетелями, соседями, подругами девушек. И днем, и ночью собирали. Предыдущие защитники, по моей информации, этим вопросом не занимались», — сообщил он.

Обычные девчонки

Что касается психологического состояния девушек, то после посещения их в изоляторе Мельников отметил, что «им очень тяжело морально».

«Я увидел обычных девчонок — фактически еще детей. По ним не видно, что они вообще способны на какую-либо агрессию. Скорее всего, то, что произошло, было самозащитой или вынужденной мерой», — убежден Мельников.

Младшая и средняя сестры рассказали правозащитникам, что хотели закончить школу и поступить на психологический факультет. «Это показатель того, что они хотели изменить ситуацию, решить проблемы в семье путем разговора. Но сделать этого не удалось», — считает Мельников.

Девушки очень любили свою собаку, отметил правозащитник. «Они проводили с ней много времени. Единственный раз, когда они улыбались во время нашей встрече — это когда я говорил с ними о собаке. Понятное дело, они очень подавлены. Они много пережили», — добавил он.

Мать девушек, которая, по ее словам, из-за угроз расправы со стороны Хачатуряна была вынуждена уйти из дома, присутствовала на всех судебных заседаниях. «Она очень любит их. Было видно, как сильно она переживает за дочерей. Во вторник ей стало плохо после озвучивания приговора. Женщина билась за них всевозможными способами. Именно мать добивалась вступления в дело квалифицированных защитников», — заявил правозащитник.

Как дочери расправились с отцом

Напомним, что вечером 27 июля полицейские обнаружили на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Источник РИА «Новости» в полиции заявил, что, по словам девушек, мужчина, будучи под действием наркотиков, напал на дочерей первый, поэтому им пришлось обороняться.

По данным собеседника агентства, младшая дочь нанесла отцу не менее 35 ударов ножом. В это время средняя и старшая сестры били его по голове и брызгали ему в лицо перцовым баллончиком. После этого одна из девушек выхватила нож из рук младшей сестры и нанесла Михаилу удар в область сердца.

Следственный комитет 3 августа опубликовал видеозапись с камеры наблюдения в подъезде дома, где произошло убийство. На записи видно, как одна из девушек в замешательстве выходит из двери к лифтам, закрывает лицо руками и затем возвращается обратно.

17-летняя Хачатурян сама позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. СК предъявило сестрам обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

В ходе допроса Хачатурян признали вину и заявили, что у них с отцом сложились личные неприязненные отношения, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.