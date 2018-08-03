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В России начали запрещать аборты
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В ряде регионов России введен мораторий на аборты 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В некоторых регионах минздравы и администрации роддомов объявили временный мораторий на аборты, участвуя в акции «Подари мне жизнь!».
В Приморском крае запрет на аборты («дни тишины») введен с 31 июля по 3 августа. Главврач владивостокского роддома №3 Светлана Сагайдачная отметила, что «дни тишины» — это «дни не ограничения, а переосмысления, в этом их главная ценность», сообщает «Коммерсант».
В Якутском минздраве впервые решили ввести запрет на аборты в новом перинатальном центре в Якутске, так как ранее проводившаяся в рамках санпросветработы акция «Подари мне жизнь!» не принесла «желаемого результата, особого снижения числа абортов в регионе не наблюдается».
В Рязанской области, как сообщили в региональном минздраве, с 9 по 15 июля «аборты в больницах не проводятся».
Акция «Подари мне жизнь!» проводится Фондом социально-культурных инициатив.
«Но про «дни тишины» мы рекомендаций не давали. У нас акция по борьбе с абортами, но мы их не запрещаем», — сообщили в фонде.
В Минздраве сообщили, что поддерживают проведение акции «Подари мне жизнь!», но «акция носит просветительский характер, никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых дней тишины не было».
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