В России начали запрещать аборты

В ряде регионов России введен мораторий на аборты

В некоторых регионах минздравы и администрации роддомов объявили временный мораторий на аборты, участвуя в акции «Подари мне жизнь!».

Приморском крае запрет на аборты («дни тишины») введен с 31 июля по 3 августа. Главврач владивостокского роддома №3 Светлана Сагайдачная отметила, что «дни тишины» — это «дни не ограничения, а переосмысления, в этом их главная ценность», сообщает «Коммерсант».

В Якутском минздраве впервые решили ввести запрет на аборты в новом перинатальном центре в Якутске , так как ранее проводившаяся в рамках санпросветработы акция «Подари мне жизнь!» не принесла «желаемого результата, особого снижения числа абортов в регионе не наблюдается».

Рязанской области , как сообщили в региональном минздраве, с 9 по 15 июля «аборты в больницах не проводятся».

Акция «Подари мне жизнь!» проводится Фондом социально-культурных инициатив.

«Но про «дни тишины» мы рекомендаций не давали. У нас акция по борьбе с абортами, но мы их не запрещаем», — сообщили в фонде.

В Минздраве сообщили, что поддерживают проведение акции «Подари мне жизнь!», но «акция носит просветительский характер, никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых дней тишины не было».