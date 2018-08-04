Минздрав открестился от запрета абортов

«Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. "Подари мне жизнь!" носит просветительский характер и никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых "дней тишины" не было», — пояснили в Минздраве.

Якутии и 3 августа СМИ узнали, что Министерства здравоохранения Приморского края Рязанской области приняли решение о введении временного моратория на аборты. Запрет длится с 31 июля по 3 августа.

«Дни тишины» — срок от двух до семи суток с момента обращения женщины в медицинское учреждение, в течении которого она может передумать и отказаться от прерывания беременности.

В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».