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Минздрав открестился от запрета абортов
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Минздрав открестился от запрета абортов 

Lenta.ru 6 минут назад
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Минздрав России не устанавливал временный мораторий на операции по прерыванию беременности. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-службе министерства.
«Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. "Подари мне жизнь!" носит просветительский характер и никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых "дней тишины" не было», — пояснили в Минздраве.
3 августа СМИ узнали, что Министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области приняли решение о введении временного моратория на аборты. Запрет длится с 31 июля по 3 августа.
«Дни тишины» — срок от двух до семи суток с момента обращения женщины в медицинское учреждение, в течении которого она может передумать и отказаться от прерывания беременности.
В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».
В апреле стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.
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