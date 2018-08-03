Пока вы спали: ОСАГО ждут радикальные изменения 

ОСАГО ждут изменения
«Известия» рассказали, какие изменения ближайшее будущее принесет российским автомобилистам. Так, уже осенью полис ОСАГО подорожает, а его наличие начнут проверять дорожные камеры. Вскоре дававший скидку по ОСАГО за отсутствие ДТП коэффициент бонус-малус может начать действовать не в течение всего периода страховки, а всего лишь одного года. Кроме того, мощностной и территориальный коэффициенты ОСАГО могут быть отменены.
Кто противится сухому закону в России
«Известия» рассказали, кто противится введению сухого закона в регионах России. Так, когда его попытались ввести депутаты Намского района Якутии, собравшие за это 1,9 тысячи подписей, республиканские парламентарии собрали 1,2 тысячи против и не дали хода инициативе. В свою очередь, предложение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой переместить алкогольные магазины за пределы городов и поселков встретило сопротивление главы местной Торгово-промышленной палаты, предупредившего о расцвете черного алкорынка. Наконец, идея запретить размещение точек продаж алкоголя в жилых многоэтажных домах в Курганской области не понравилась местному департаменту экономического развития — там сочли, что это увеличит объем суррогатных напитков на алкогольном рынке.
Патенты обогатят россиян
Россияне могут заработать на купленных в 2017 году патентах на предпринимательскую деятельность 215 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщают «Известия». В течение минувшего года граждане приобрели свыше 383 тысяч патентов, а самым прибыльным видом деятельности ведомство признало сдачу недвижимости в аренду. В ФНС полагают, что в среднем за календарный год россияне, которые обзавелись документом на ее осуществление, заработают более полутора миллионов рублей.
Исчезновение наличных признали мифом
Вытеснение наличных денег электронными платежами является мифом, сообщает «Коммерсант». К такому выводу пришли экономисты Национального банка Австрии, проанализировавшие долю наличных в мировом ВВП и выяснившие, что она растет одновременно со все более широким распространением безналичных платежей. Данное явление в России издание частично объяснило снижением инфляции и доходности депозитов, отзывом банковских лицензий и стремительным ростом сектора услуг.
В России взялись за попутчиков
Четыре министерства, налоговики и бизнес обсудили регулирование карпулинга в России. По данным «Коммерсанта», состоялось первое заседание созданной в июле рабочей группы для урегулирования правоотношений при пользовании сервисами поиска попутчиков. В нем поучаствовали представители министерств транспорта, внутренних дел, экономики и связи, а также налоговой службы, региональных транспортных властей Москвы, карпулинг-сервиса BlaBlaCar, отраслевых ассоциаций и Центральной пригородной пассажирской компании. В Минтрансе изданию сообщили, что целью рабочей группы является выяснение того, могут ли подобные сервисы гарантировать, что не будут использованы для ведения незаконной предпринимательской деятельности.