Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада

Опубликовано видео побега малыша в подгузниках из детсада в Вологде

Полуторагодовалый ребенок ушел из детского сада в Вологде , видео побега малыша появилось в интернете.

На ролике, снятом на камеры видеонаблюдения, мальчик в одних подгузниках выходит из подъезда и бродит по проезжей части во дворе. Судя по записи, инцидент произошел в середине июля, однако известно об этом стало только сейчас.

По информации местного издания «Вологда.рф», на ребенка без присмотра обратила внимание посторонняя женщина. Она отвела малыша в соседний детсад, сотрудники которого позвонили в учреждение рядом и выяснили, что пропал именно их воспитанник. До этого момента в детском садике ребенка никто не хватился.