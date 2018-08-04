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Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
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Опубликовано видео побега малыша в подгузниках из детсада в Вологде 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Полуторагодовалый ребенок ушел из детского сада в Вологде, видео побега малыша появилось в интернете.
На ролике, снятом на камеры видеонаблюдения, мальчик в одних подгузниках выходит из подъезда и бродит по проезжей части во дворе. Судя по записи, инцидент произошел в середине июля, однако известно об этом стало только сейчас.
По информации местного издания «Вологда.рф», на ребенка без присмотра обратила внимание посторонняя женщина. Она отвела малыша в соседний детсад, сотрудники которого позвонили в учреждение рядом и выяснили, что пропал именно их воспитанник. До этого момента в детском садике ребенка никто не хватился.
Проверку по данному факту начали Следственный комитет и прокуратура. Воспитателя детсада, которая упустила малыша из виду, уволили.
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