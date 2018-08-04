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В берлинском зоопарке рассказали о спасении панд от жары
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В берлинском зоопарке рассказали о спасении панд от жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018
Система климат-контроля в вольерах для больших панд в берлинском зоопарке работает при температуре, утвержденной китайскими специалистами, никакой угрозы для здоровья животных такое охлаждение не представляет, рассказала РИА Новости официальный представитель зоопарка Филин Хахмайстер.
"Температура воздуха в вольерах составляет 24 градуса выше нуля. Эта температура согласована с китайской стороной. Китайские эксперты рекомендовали нам именно 24 градуса, потому что при такой температуре большие панды живут в дикой природе — в горных лесах. Так что это очень комфортная температура, она не представляет никакой угрозы для здоровья панд", — рассказала она.
Хахмайстер добавила, что в настоящее время панды предпочитают покидать вольеры только ранним утром, когда температура воздуха на улице прогревается до комфортных для них 25-26 градусов выше нуля. Однако иногда они гуляют и вечером, выбирая для променада закрытые от публики участники открытого вольера, добавила представитель зоопарка.
Рекордно высокая температура воздуха до 40 градусов сохраняется в отдельных частях Германии с начала недели. В Берлине температура воздуха в течение двух недель не опускается ниже 32 градусов.
Как заявили РИА Новости в берлинском зоопарке ранее, для того, чтобы животные не ощущали дискомфорта из-за сильной жары, их вольеры оборудованы кондиционерами, а корм замораживается — для дополнительного охлаждения и удовольствия подопечных.
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