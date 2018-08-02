Пенсионный возраст предложили отменить

Само понятие «пенсионный возраст» в обозримом будущем может кануть в лету, если, конечно, правительство и Кремль прислушаются к очередной новаторской инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова . Известный своими резонансными предложениями уполномоченный по правам предпринимателей вышел на сей раз с идеей назначать российским гражданам пенсию не по факту достижения «пенсионного возраста», а при наработке ими определённого стажа.

Как поясняет сам омбудсмен, нынешнее решение властей повысить пенсионный возраст лишь на какое-то время сможет сбалансировать бюджет ПФР , эксперты Института экономики роста имени Петра Столыпина (где Борис Титов значится председателем Наблюдательного совета) представили на сей счёт достаточно мрачный прогноз: не далее чем через три года расходы пенсионного бюджета снова увеличатся, а дефицит пенсионного фонда вырастет. А всё потому, что для нынешнего экономичекски, социально и физически активного населения новые рабочие места фактически не создаются. В итоге едва ли все «сэкономленные» в результате нынешней реформы средства рискуют пойти на выплаты пособий по безработице.

Купите стаж

В таких условиях, указывает Титов, новая пенсионная схема привязки возраста выхода на пенсию к минимальному выработанному стажу может стать настоящим спасением и для граждан, и для государства.

При этом предполагается, что работник должен иметь право выйти на заслуженный отдых и раньше положенного минимального срока, но «докупив» недостающую разницу. Вообще, пенсионные счета, полагает омбудсмен, должны стать собственностью гражданина, а не государства.

«Мы предлагаем установить минимальный стаж, необходимый для получения пенсии, на уровне 30-ти лет — для всех профессий и видов занятости. — рассказал Борис Титов News.ru. — Сразу нужно подчеркнуть, что термин «минимальный стаж» действует только в рамках солидарной пенсионной системы. В любой экономике мира солидарный и накопительный элементы пенсионной системы находятся в сочетании, средневзвешенное их соотношение по объёму финансовых активов — 60% и 40%. Накопительная пенсионная система по определению рассчитана на тех людей, которые хорошо зарабатывают. Солидарная же предназначена для всех остальных. Логика наших предложений подразумевает следующий подход: «не сумел накопить — пользуешься лимитом солидарной системы.

Так вот, без солидарной системы не обойтись, но для её стабильности важно количество стажа, за который уплачены взносы. Накопить существенную, достаточную для последующей выплаты пенсий сумму взносов можно только за определённый весьма продолжительный период. Основная проблема заключается в том, что сегодня 15−16 млн человек (по оценкам Росстата) или 30 млн (по нашим оценкам) по разным причинам не могут доказать свой стаж. Дело не только в теневом трудоустройстве, но и в коренном изменении рынка труда. Представитель какой-нибудь свободной профессии может заработать миллион и жить на него весь год, а потом испытывать финансовые трудности. А пенсионная система строится на ежемесячных отчислениях. Такие люди, с одной стороны, не могут претендовать на серьёзную пенсию от государства, а с другой, —будучи неплательщиками, подрывают солидарную пенсионную систему. И мы предлагаем им возможность в любой момент докупить недостающий стаж и получить право на пенсию» — отметил Титов.

Помимо идеи отказа от пенсионного возраста бизнес-омбудсмен предложил снизить ставки страховых выплат работодателями с ныненшних 30% до 14% (и таким образом вывести значительную долю отечественной экономики из тени), а также рассмотреть вопрос выплат пенсий напрямую из бюджета тем, кто вышел на пенсию до 1992 года. Для этой цели, полагает Титов, необходимо учредить специальный фонд старших поколений и наполнять его напрямую из государственного бюджета, а также сборами с доходов граждан, превышающих 12 млн рублей в год, по ставке 25%.

Слишком «громоздкий»

Заметим здесь, это предложение выглядит уже скорее компромиссным на фоне высказанного Титовым прежде. 5 июля на встрече с журналистами он заявил о необходимости вообще упразднить Пенсионный фонд как таковой и передать функцию выплаты пенсий Федеральному казначейству , отметив, что современные технологии позволяют исключить столь «громоздкого и не всегда прозрачного» посредника. Казначейство же, отметил Титов, пусть когда-то и слыло консервативным ведомством, но пережило настоящую технологическую революцию и сегодня успешно администрирует государственные финансовые активы, счета государственных и частных компаний. А решения всех прикладных вопросов по пенсионному обеспечению достаточно было бы передать на уровень регионов.

Прислушается ли исполнительная и законодательная власть к «рацпредложению» уполномоченного президента по защите прав предпринимателей — покажет время. Пока же нижняя палата перед уходом на каникулы успела принять в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Начиная с 2019 года, порог выхода на заслуженный отдых будет увеличиваться на год и составит в итоге 63 года для женщин (с 2034 года) и 65 лет для мужчин (с 2028-го).