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Названа дата прощания с Мартыновым
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Названа дата прощания с актёром Мартыновым 

RT на русском 1 час назад
Фото: кадр из фильма
Прощание с актёром Юрием Мартыновым состоится 4 августа, похороны пройдут в Пушкинском районе Московской области.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного театра киноактера.
«По имеющейся у нас информации прощание с Мартыновым состоится в субботу, 4 августа. Место прощания и похорон родственники не уточняют на данный момент», — сказали в театре.
Отмечается, что актёра похоронят в Пушкинском районе рядом с супругой.
Ранее стало известно, что актёр умер в возрасте 84 лет.
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