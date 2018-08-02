Названа дата прощания с Мартыновым

Прощание с актёром Юрием Мартыновым состоится 4 августа, похороны пройдут в Пушкинском районе Московской области.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного театра киноактера.
«По имеющейся у нас информации прощание с Мартыновым состоится в субботу, 4 августа. Место прощания и похорон родственники не уточняют на данный момент», — сказали в театре.
Отмечается, что актёра похоронят в Пушкинском районе рядом с супругой.
Ранее стало известно, что актёр умер в возрасте 84 лет.