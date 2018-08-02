Коренные народы Ямала отметили День середины лета

Коренные народы Ямало— Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — ненцы, ханты и селькупы — в четверг отметили национальный северный праздник День середины лета. Об этом ТАСС сообщила главный специалист департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Лидия Кельчина.

"2 августа коренные народы Ямала отмечают праздник — День середины лета. Причем, в каждой народности он называется по-разному: у хантов — Лун Кутап Хатл, у ненцев — Та-ер яля, у коми — Илья лун. Суть празднования одна, по национальным поверьям, именно в этот день заканчивается светлая часть года, теплое время, и природа переходит на своеобразную "темную", "холодную" сторону", — сказала Кельчина.

По ее словам, 2 августа оленеводы из разных стойбищ собираются в священных местах на Ямале. "Обязательно собираются старейшины, люди приносят дары богам природы, просят их о том, чтобы приближающаяся зима была благополучной, благосклонной к оленеводам и рыбакам", — пояснила собеседница агентства.

Оленеводы Приуральского района отметили День середины лета на самом крайнем северном массиве Полярного Урала — Константиновом камне, который расположен в 45 км от Карского моря. "На таких праздниках проводятся народные забавы и соревнования по национальным видам спорта — метание тынзяна на хорей (набрасывание аркана на палку, имитирующую оленьи рога — прим. ТАСС ), прыжки через нарты, перетягивание палки, национальная борьба, тройной национальный прыжок", — отметила Кельчина.

"Люди в этот день общаются, обмениваются новостями. Перед уходом со священного места они бросают монетки под дерево или завязывают ленточки с монетками к веткам деревьям", — добавила она.