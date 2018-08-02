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В Елабуге открыли музей советского прошлого
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В Елабуге открыли музей советского прошлого 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Зал истории советского быта открыли в Музее истории Елабуги, сообщает пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника.
Экспозицию, рассказывающую о 1950-1990-х годах, создали в партнёрстве с казанским Музеем соцбыта. Многие экспонаты принесли горожане, другие уже были собраны в фондах музея.
Как уточняется на сайте мэрии Казани, из казанского музея в Елабугу перевезли джинсы с подписью Сергея Чигракова из «Чиж & Co», пластинки с автографами диско-дуэта Ottawan, электропианино с подписью пианиста Бориса Березовского.
На выставке можно увидеть предметы домашнего обихода, обстановки, книги и игрушки, обувь и одежду. Экспозиция состоит из нескольких разделов — о детстве, школе, быте, музыке и кино.
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