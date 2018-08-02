В Елабуге открыли музей советского прошлого

Зал истории советского быта открыли в Музее истории Елабуги , сообщает пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника.

Экспозицию, рассказывающую о 1950-1990-х годах, создали в партнёрстве с казанским Музеем соцбыта. Многие экспонаты принесли горожане, другие уже были собраны в фондах музея.

На выставке можно увидеть предметы домашнего обихода, обстановки, книги и игрушки, обувь и одежду. Экспозиция состоит из нескольких разделов — о детстве, школе, быте, музыке и кино.