Учёный рассказал, как изменится температура в ближайшие десятилетия

В ближайшие десятилетия климат на планете станет жарче — в среднем температура вырастет на 5 градусов, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов

«С постепенным ростом температуры, даже на 5 градусов, будут усугубляться проблемы смертности от жары. Есть климатическое прогнозирование, согласно которому, к 2080 году температура будет выше как минимум на три, а то и на семь градусов. В этой связи жара в сорок градусов уже не будет казаться аномальной», — пояснил эксперт.

Сегодня высокие температуры становятся причиной гибели сотен людей по всему миру: высокая температура плохо переносится гражданами, имеющими проблемы с сердцем.