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Учёный рассказал, как изменится температура в ближайшие десятилетия
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Учёный рассказал, как изменится температура в ближайшие десятилетия 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В ближайшие десятилетия климат на планете станет жарче — в среднем температура вырастет на 5 градусов, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов.
«С постепенным ростом температуры, даже на 5 градусов, будут усугубляться проблемы смертности от жары. Есть климатическое прогнозирование, согласно которому, к 2080 году температура будет выше как минимум на три, а то и на семь градусов. В этой связи жара в сорок градусов уже не будет казаться аномальной», — пояснил эксперт.
Сегодня высокие температуры становятся причиной гибели сотен людей по всему миру: высокая температура плохо переносится гражданами, имеющими проблемы с сердцем.
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