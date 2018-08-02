Десантники прошлись по центру Петербурга

Десантники устроили шествие по центру Петербурга

Петербурге десантники прошли колонной по центру города, передают «Невские новости». Их шествие состоялось в Северной столице 2 августа, в День ВДВ.

«Голубые береты» стартовали от Дворцовой площади и проследовали до Марсова поля, а после минуты молчания и возложения цветов к вечному огню прошли по Миллионной улице.

Основные праздничные мероприятия в честь дня ВДВ проходят в парке 300-летия Петербурга.

Ранее жителей города призвали не купаться в фонтанах. За порядком в Северной столице следят специальные бригады.