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Десантники прошлись по центру Петербурга
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Десантники устроили шествие по центру Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ
В Петербурге десантники прошли колонной по центру города, передают «Невские новости». Их шествие состоялось в Северной столице 2 августа, в День ВДВ.
«Голубые береты» стартовали от Дворцовой площади и проследовали до Марсова поля, а после минуты молчания и возложения цветов к вечному огню прошли по Миллионной улице.
Основные праздничные мероприятия в честь дня ВДВ проходят в парке 300-летия Петербурга.
Ранее жителей города призвали не купаться в фонтанах. За порядком в Северной столице следят специальные бригады.
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