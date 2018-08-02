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Крымские аттракционы признали опасными
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Крымские аттракционы признали опасными 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гостехнадзор признал почти каждый второй крымский аттракцион небезопасным. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным канала, служба провела рейды в приморских городах и выяснила, что большинство владельцев аттракционов не имеют разрешительных документов.
В Коктебеле без документов работает каждый второй аттракцион, а в Алуште — все аттракционы.
Опрошенные телеканалом эксперты назвали еще одной проблемой крымских аттракционов непрофессионализм персонала, обеспечивающего безопасность.
В пример «Пятый канал» привел видео с девочкой, которую подначивают прыгнуть с десятиметровой металлической вышки. Администратор водной станции заверил, что вышка безопасна. Он добавил, что девочке разрешили прыгать спасатели. Однако люди, прыгавшие оттуда, назвали это лотереей: «Можно упасть и убиться, а можно упасть нормально».
Ранее РИА Новости сообщило о предложении крымского штаба ОНФ маркировать опасные аттракционы наклейками. По данным агентства, в Алуште из 121 зарегистрированного аттракциона талоны на работу в Гостехнадзоре получили только 36.
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