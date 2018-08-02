Дожди принесут прохладу к концу недели в Вологде

Июльская жара в областной столице будет удерживать свои позиции и в начале августа. Однако к концу этой недели прохладу принесет умеренный дождь, который, впрочем, не будет продолжительным, и солнце вновь выглянет в небе над Вологдой

В четверг воздух прогреется до 29 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада. Уже в пятницу над Вологдой покажутся облака, днем ожидается небольшой дождь, местами с грозой. Порывы ветра при грозе будут достигать 15 м/с. Температура воздуха понизится на 2 градуса — столбики термометра остановятся на отметке +27.

В субботу дожди продолжатся — ночью небольшие, днем умеренные осадки. Вероятна гроза. Днем станет еще чуть прохладнее +23-25 градусов тепла.

В воскресенье синоптики обещают ливневый дождь с грозой. Температура воздуха еще понизится до +22 градусов. Ветер будет достигать 5 м/с.