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Дожди принесут прохладу к концу недели в Вологде
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Дожди принесут прохладу к концу недели в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Июльская жара в областной столице будет удерживать свои позиции и в начале августа. Однако к концу этой недели прохладу принесет умеренный дождь, который, впрочем, не будет продолжительным, и солнце вновь выглянет в небе над Вологдой.
В четверг воздух прогреется до 29 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада. Уже в пятницу над Вологдой покажутся облака, днем ожидается небольшой дождь, местами с грозой. Порывы ветра при грозе будут достигать 15 м/с. Температура воздуха понизится на 2 градуса — столбики термометра остановятся на отметке +27.
В субботу дожди продолжатся — ночью небольшие, днем умеренные осадки. Вероятна гроза. Днем станет еще чуть прохладнее +23-25 градусов тепла.
В воскресенье синоптики обещают ливневый дождь с грозой. Температура воздуха еще понизится до +22 градусов. Ветер будет достигать 5 м/с.
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