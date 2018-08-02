Ахеджакова объявила себя «террористкой»

Ахеджакова: я — «террористка» по отношению к Крыму

Актриса Лия Ахеджакова в интервью «Собеседнику» заявила, что против нее в интернете ведется безжалостная кампания.

Она рассказала о трех фальшивых твиттерах, обвинениях в экстремизме и оскорблениях в эфире региональных каналов.

По словам актрисы, во время спектакля в Тюмени по залу и в фойе разбрасывали листовки, в которых ее называли «русофобкой» и «подругой мамы Надежды Савченко ».

«Теперь я — «террористка» по отношению к Крыму. Правда, я «террорист» в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры», — отметила она.

Ахеджакова добавила, что компания оказалась «чу́дной», и оказаться в одном списке с этими людьми — честь для нее.

«Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы», — заявили в Общественной палате.

Сама Ахеджакова подчеркнула, что очень любит Крым, так как провела там детство и объездила весь полуостров.