Ахеджакова объявила себя «террористкой»

Актриса Лия Ахеджакова в интервью «Собеседнику» заявила, что против нее в интернете ведется безжалостная кампания.
Она рассказала о трех фальшивых твиттерах, обвинениях в экстремизме и оскорблениях в эфире региональных каналов.
По словам актрисы, во время спектакля в Тюмени по залу и в фойе разбрасывали листовки, в которых ее называли «русофобкой» и «подругой мамы Надежды Савченко».
«Теперь я — «террористка» по отношению к Крыму. Правда, я «террорист» в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры», — отметила она.
Ахеджакова добавила, что компания оказалась «чу́дной», и оказаться в одном списке с этими людьми — честь для нее.
Ранее на сайте Общественной палаты Крыма рассказали о создании «крымского досье» на деятелей, не признающих присоединение полуострова к России. В список вошли чиновники, политики, журналисты, а также Ахеджакова, режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актёр Михаил Ефремов, сатирик Виктор Шендерович, писательница Людмила Улицкая и журналистка Ксения Собчак.
«Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы», — заявили в Общественной палате.
Сама Ахеджакова подчеркнула, что очень любит Крым, так как провела там детство и объездила весь полуостров.