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Подстилка стала предметом разборки
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Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор

Подстилка стала предметом разборки 

Рамблер 2 часа назад
Симпатяги-животные неизменно восхищают нас, а если речь идёт о щенках и котятах, не улыбнуться просто невозможно. Этот очаровательный щенок проиграл схватку за подстилку матёрой кошке, зато стал любимцев пользователей социальных сетей. На видео запечатлено, как малыш пытается отобрать лежанку у кошки, которая на ней сидит. Щенок, ухватившись зубами, тащит лежанку, но кошка, похоже, уже привыкла к этим тщетным попыткам и совсем не реагирует на старания щенка. Сначала она со скучающим видом наблюдала за ним, а после о вовсе прилегла на подстилку, совершенно перестав интересоваться собакой. Некоторые комментаторы написали, что надеялись увидеть, как кошка стукнет лапой маленького собственника, но разочаровались, так и не увидев этого. Возможно, грациозной начальнице просто не хотелось тратить энергию на разборки с соседом.
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