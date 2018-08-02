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Кролики спрятались от дождя под фурой
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Кролики спрятались от дождя под фурой 

Рамблер 3 часа назад
Видео, снятое очевидцем на автомобильное трассе, умилило пользователей Интернета. Автор запечатлел, как два кролика спрятались от проливного дождя под фурой. Они заскочили под автомобиль и пережидали там ливень. По словам оператора, пугливых кроликов он снял на трассе Курган-Лебяжье. Однако некоторые комментаторы отметили, что автор называет животных зайцами, тогда как на самом деле на видео кролики. Сейчас, в разгар лета, зайцы имеют серое одеяние, к тому же лесные животные вряд ли будут опасаться ливня, да и человека так близко к себе они не подпустят.
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