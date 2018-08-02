Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»

Билеты на новое пассажирское судно "Комета 120М", которое в среду вышло в первый рейс из Севастополя в Ялту, раскуплены на неделю вперед, сообщил в четверг ТАСС гендиректор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.
"До 8 августа практически все продано — на 90%. Рейс пользуется популярностью", — сказал он.
По мнению главы администрации Ялты Алексея Челпанова, запуск судна привлечет на курорты Южного берега Крыма новых туристов.
"Уверен, что оно [новое судно] будет пользоваться популярностью и привлечет еще больше туристов в наш город, а также откроет его для отдыхающих с новой интересной стороны", — привели слова Челпанова в его пресс-службе.
Как сообщалось, спуск "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе в понедельник, на церемонии присутствовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В салонах судна на подводных крыльях, оборудованных креслами авиационного типа, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 м, ширина и высота — 10 м. Корпус построен из коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава, скорость до 35 узлов — около 65 км/ч — достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев. "Комета 120М" может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания и может проходить до 100 миль — более чем 150 км — без остановки.
Судно собрали на заводе в Рыбинске Ярославской области, где в 2013 году началось производство теплоходов нового поколения. В Севастополе велась доработка судна и прошли испытания "Кометы" на площадке судостроительного завода "Вымпел". В понедельник, 30 июля, представители предприятия и Севастопольского морского порта подписали соглашение о передаче в аренду на 49 лет одной из производственных площадок порта, где планируется достраивать следующие "Кометы". С 2019 года планируется запустить рейсы на "Комете" в Новороссийск и Сочи.