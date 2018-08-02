Ещё
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билеты на новое судно «Комета» в Крыму раскуплены на неделю вперед 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Билеты на новое пассажирское судно "Комета 120М", которое в среду вышло в первый рейс из Севастополя в Ялту, раскуплены на неделю вперед, сообщил в четверг ТАСС гендиректор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.
"До 8 августа практически все продано — на 90%. Рейс пользуется популярностью", — сказал он.
По мнению главы администрации Ялты Алексея Челпанова, запуск судна привлечет на курорты Южного берега Крыма новых туристов.
"Уверен, что оно [новое судно] будет пользоваться популярностью и привлечет еще больше туристов в наш город, а также откроет его для отдыхающих с новой интересной стороны", — привели слова Челпанова в его пресс-службе.
Как сообщалось, спуск "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе в понедельник, на церемонии присутствовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В салонах судна на подводных крыльях, оборудованных креслами авиационного типа, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 м, ширина и высота — 10 м. Корпус построен из коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава, скорость до 35 узлов — около 65 км/ч — достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев. "Комета 120М" может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания и может проходить до 100 миль — более чем 150 км — без остановки.
Судно собрали на заводе в Рыбинске Ярославской области, где в 2013 году началось производство теплоходов нового поколения. В Севастополе велась доработка судна и прошли испытания "Кометы" на площадке судостроительного завода "Вымпел". В понедельник, 30 июля, представители предприятия и Севастопольского морского порта подписали соглашение о передаче в аренду на 49 лет одной из производственных площадок порта, где планируется достраивать следующие "Кометы". С 2019 года планируется запустить рейсы на "Комете" в Новороссийск и Сочи.
ТАСС: последние новости
Глава Минкомсвязи считает бумажное свидетельство о рождении излишним документом Житель Краснодара выиграл в лотерею почти 75 млн рублей Что изменится в жизни россиян с августа 2018 года
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах57
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками44
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью788
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона32
«У погибших россиян был шанс на спасение»60
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение