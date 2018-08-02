Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»

Билеты на новое судно «Комета» в Крыму раскуплены на неделю вперед

Билеты на новое пассажирское судно "Комета 120М", которое в среду вышло в первый рейс из Севастополя в Ялту, раскуплены на неделю вперед, сообщил в четверг ТАСС гендиректор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков

"До 8 августа практически все продано — на 90%. Рейс пользуется популярностью", — сказал он.

По мнению главы администрации Ялты Алексея Челпанова, запуск судна привлечет на курорты Южного берега Крыма новых туристов.

"Уверен, что оно [новое судно] будет пользоваться популярностью и привлечет еще больше туристов в наш город, а также откроет его для отдыхающих с новой интересной стороны", — привели слова Челпанова в его пресс-службе.

Дмитрий Медведев. Как сообщалось, спуск "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе в понедельник, на церемонии присутствовал председатель правительства РФ

В салонах судна на подводных крыльях, оборудованных креслами авиационного типа, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 м, ширина и высота — 10 м. Корпус построен из коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава, скорость до 35 узлов — около 65 км/ч — достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев. "Комета 120М" может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания и может проходить до 100 миль — более чем 150 км — без остановки.