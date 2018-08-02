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Названы самые востребованные в Подмосковье профессии
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Названы самые востребованные в Подмосковье профессии 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Работодателям в Подмосковье чаще всего требуются швеи, кладовщики, водители автомобилей. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, передает «Риамо» в четверг, 2 августа.
«Чаще всего требуются швеи, подсобные рабочие, водители автомобиля, каменщики, штукатуры, повара, укладчики-упаковщики, кладовщики. Средняя заработная плата по таким предложениям колеблется от 17 тысяч до 37 тысяч рублей», — сказала Фаевская.
Среди высококвалифицированных работников наибольшим спросом пользуются страховые агенты, инженеры, менеджеры и врачи. «Их средняя заработная плата — от 20 тысяч до 38 тысяч рублей», —уточнила она.
По словам министра, безработные женщины предпенсионного возраста в большинстве случаев переучиваются на мастеров маникюра. Также большой популярностью у подмосковных жительниц пользуется профессия парикмахера. Мужчины становятся водителями и охранниками.
Фаевская подчеркнула, что на сегодняшний день количество предложений в подмосковном банке вакансий превышает количество безработных. Работу, по ее словам, находят люди с разным уровнем образования и опытом.
Накануне первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова рассказала, что с начала года специалисты областного центра занятости трудоустроили около 38 тысяч граждан.
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