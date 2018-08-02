Первая из трех новых электричек скоро придет в Приморье

Первая из трех новых электричек придет в Приморье в середине августа

Первая из трех электричек, которые будут поставлены в Приморье в соответствии с поручением руководства страны, придет в регион уже в середине августа и выйдет на маршрут 1 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Первый из трех электропоездов, которые будут поставлены в Приморье по поручению президента РФ Владимира Путина, придет в регион уже в середине августа. Примерно две недели поезд будет проходить обкатку, а 1 сентября выйдет на маршрут и начнет возить пассажиров", — говорится в сообщении.

Уже определены 10 маршрутов, по которым будет курсировать новый четырехвагонный электропоезд. Это — направления из Владивостока Смоляниново , Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками. Другие два поезда край получит в следующем году.