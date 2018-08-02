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Россиянам разрешат легально продавать грибы
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Россияне смогут легально продавать грибы и ягоды 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
В России могут возродить заготовительные конторы, которые будут за деньги принимать у россиян собранные в лесу ягоды и грибы. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму после 14 сентября, когда в палате пройдут парламентские слушания по вопросам использования лесных ресурсов. После этого в Думу будет внесен законопроект, который даст людям возможность зарабатывать, собирая дары леса, и возродит заготовительные конторы, которые станут работать на базе потребкоопераций или на других основаниях, пояснил Николаев.
Он напомнил о том, что во времена Советского Союза в стране работали заготовительные конторы. Школьник или студент, сдав грибы, ягоды, орехи, мог заработать себе на карманные расходы на весь оставшийся год, сказал Николаев, добавив, что когда 10 лет назад разрабатывали Лесной кодекс, в нём написали, что грибы и ягоды граждане могут собирать только для собственных нужд, и заготконторы исчезли.
Депутат рассказал о том, что власти обсуждают механизм, как исправить эту ситуацию, но уже обрисовываются предложения из разных регионов, которые были получены в рамках масштабного Национального лесного форума, прошедшего под эгидой Государственной Думы в пяти федеральных округах.
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