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Прилепин поспорил с Ройзманом
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Прилепин поспорил с Ройзманом о ценности человеческой жизни 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Захар Прилепин раскритиковал экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который по итогам дебатов писателя с телеведущей Ксенией Собчак обвинил Прилепина в «имморализме».
Прилепин процитировал в своем Facebook отрывок из публикации в СМИ. Ройзман говорит в этой публикации, что ему «жутковато слушать риторику Прилепина», так как писатель «отказывает человеческой жизни как таковой в сверхценности». «Рассуждения подобно тем, что позволил себе Прилепин, представляют собой имморализм, цинизм и не могут считаться социально премлемыми», — говорил, в частности, экс-мэр.
Также Ройзман заявил, что Прилепин не имеет права толкать других людей на то, чтобы они «жертвовали своей жизнью ради условного начальства».
Прилепин возмутился этим мнением Ройзмана, которого он назвал «банальным типом».
«Я сказал простые вещи: есть что-то важнее конкретного человека и его смешной жизни. Бог важнее человека, Родина важнее человека, дети важнее человека. Так я сказал. Если Женя хочет доказать обратное, пусть просто скажет: я важнее Бога, важнее Родины и важнее своих детей», — написал он.
Писатель попросил «ничего не говорить про имморализм».
«Можете хором с Ксенией это сказать, Женя. Моралисты, полюбуйтесь», — заключил он.
Дебаты журналистки и телеведущей Ксении Собчак с писателем Захаром Прилепиным прошли в июле. Собчак, в частности, спросила у него, убивал ли он людей и что при этом чувствовал.
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