ОП РФ запустила «Марафон добрых дел»

Общественная палата РФ запустила «Марафон добрых дел»

Общественная палата (ОП) РФ объявила о старте ежегодной всероссийской акции "Марафон добрых дел", которая поможет выявить и распространить успешные некоммерческие проекты.

"ОП РФ запустила 1 августа всероссийскую акцию "Марафон добрых дел", посвященную Году добровольца в России. В рамках акции планируется собрать наиболее успешные волонтерские и благотворительные проекты на одной площадке и тиражировать их в регионах России в формате увлекательного онлайн-квеста при участии активных граждан со всей страны", — говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты.

Программа марафона

Марафон пройдет в два этапа. "С 1 августа по 1 октября на сайте добродела.рф будет проходить сбор проектов некоммерческих организаций и волонтерских объединений", — уточнила инициатор акции, председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

Второй этап акции, по ее словам, пройдет с октября по декабрь. "В этот период участникам предстоит попробовать свои силы в реализации лучших некоммерческих инициатив различной степени сложности в их городе и побороться за звание самого доброго россиянина и самого доброго города страны", — отметила Сутормина. По результатам этих двух месяцев будут названы города-лидеры по количеству креативных некоммерческих инициатив, резюмировала общественница.

Елена Сутормина подчеркнула, что в Год добровольца "важно выявить действительно успешные некоммерческие проекты, которые при помощи нашей акции смогут системно развиваться во всех регионах страны".

Главный приз акции — два билета в любую точку России. Традиционно в рамках акции будут составлены рейтинги самых добрых участников, самых добрых городов и самых добрых школ. Кроме того, в этом году впервые будут определены самые добрые регионы.

Всероссийская акция "Марафон добрых дел" проводится Общественной палатой РФ с 2016 года при поддержке Росмолодежи. За это время ее участниками стали свыше 110 тыс. россиян, которые совершили более 60 тыс. добрых дел на благо общества.