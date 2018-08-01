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Художнице грозит срок за репост картинок
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Российскую художницу собрались судить за репост картинки во «ВКонтакте» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Tarakanbix / deviantart.com
Столичная художница, публикующая работы под псевдонимом Tarakanbix, завила, что в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Экстремизм» за репост картинки с изображением митинга. Об этом она рассказала на стене в группе, посвященной ее творчеству, во «ВКонтакте».
По словам девушки, ставшее поводом для возбуждения дела изображение не связано с ее работами, однако она удалила из общего доступа во «ВКонтакте» собственные рисунки, опасаясь, что их могут использовать как повод для возбуждения новых дел.
Tarakanbix занимается сатирой. Ее перу, в частности, принадлежит зарисовка «Ужин на митинге», на которой полицейские поедали протестующего. Другая известная работа Tarakanbix посвящена нацисту, который не хотел быть им.
Девушка заявила, что планирует уйти из «ВКонтакте». Ее работы доступны в Instagram и на сайтах для художников.
По подсчетам информационно-аналитического центра «Сова», в России участились случаи возбуждения дел за репосты. В ноябре 2016 года Верховный суд России рекомендовал правоохранительным органам воздержаться от бездумного возбуждения дел об экстремизме за посты в социальных сетях.
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