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В РФ могут отменить свидетельства о рождении
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В правительстве предложили отказаться от свидетельства о рождении 

Ридус 2 часа назад
Фото: www.ridus.ru
Глава Министерства цифрового развития и связи массовых коммуникаций Константин Носков выступил с инициативой упразднить свидетельство о рождении как одного из обязательных для всех граждан России документов. Его министр предлагает заменить на «электронную запись».
«По факту рождения ребёнка в тот же момент должна появляться запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Это страшно звучит, но это так. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том что появился новый человек», — цитирует Носкова kp.ru.
Константин Носков отметил, что новый подход к учету государством новорожденных позволит отказаться не только от свидетельства о рождении, но и других документов, в частности, от справки о рождении и выписки из домовой книги, а также некоторых других. Хлопоты по их оформлению ложатся не только на госслужащих, но и на самих родителей ребенка.
Министр уточнил, что речь идет об использовании одной электронной записи, которая может быть использована во всех случаях, когда требовались перечисленные документы.
Напомним, в настоящее время в России дорабатывается законодательная база с целью наделить отделения Сбербанка возможностью выдавать гражданам паспорта и водительские удостоверения. Ожидается, что выдача новых биометрических удостоверений начнется летом 2019 года, а водительских прав — уже в текущем году. Этой работой также занимается Министерство цифрового развития и связи массовых коммуникаций.
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