В РФ могут отменить свидетельства о рождении

В правительстве предложили отказаться от свидетельства о рождении

Глава Министерства цифрового развития и связи массовых коммуникаций Константин Носков выступил с инициативой упразднить свидетельство о рождении как одного из обязательных для всех граждан России документов. Его министр предлагает заменить на «электронную запись».

«По факту рождения ребёнка в тот же момент должна появляться запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Это страшно звучит, но это так. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том что появился новый человек», — цитирует Носкова kp.ru.

Константин Носков отметил, что новый подход к учету государством новорожденных позволит отказаться не только от свидетельства о рождении, но и других документов, в частности, от справки о рождении и выписки из домовой книги, а также некоторых других. Хлопоты по их оформлению ложатся не только на госслужащих, но и на самих родителей ребенка.

Министр уточнил, что речь идет об использовании одной электронной записи, которая может быть использована во всех случаях, когда требовались перечисленные документы.