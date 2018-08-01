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Россиянин выставил на Avito возможную сенсацию
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Россиянин выставил на Avito возможную сенсацию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Avito
Объявление о продаже картины «Молодая девушка в мехах», якобы написанной Леонардо да Винчи, появилось на сайте Avito. Автор, указавший в качестве адреса город Мамоново в Калининградской области, выставил ее за 5,3 миллиарда рублей.
«Вашему вниманию предлагаю подлинник картины Леонардо да Винчи "Молодая Девушка в мехах". Местонахождение: Германия», — указано в объявлении.
Автор также приложил фотографии картины и документов на нее.
Специалисты усомнились в подлинности полотна, продаваемого таким способом. «Химико-технологическая экспертиза сегодня абсолютно необходима при экспертизе столь редких дорогостоящих произведений. Одного знаточества, внешнего взгляда — ах, это похоже на кисть Леонардо — недостаточно. (…) Тем, кто покупает диваны, самовары, и чайники на сайте Avito я бы не рекомендовал сейчас забрать все деньги из банка и бросить их на приобретение этой картины», — рассказал «Пятому каналу» доктор искусствоведения Дмитрий Северюхин.
В Российском аукционном доме заявили, что устроители торгов могли бы провести бесплатно все процедуры по проверке подлинности работы. «Еще и предложили бы самые лучшие условия и еще соревновались бы кто даст лучшие условия при продаже», — отметила его главный эксперт Светлана Честных.
Полотно «Молодая девушка в мехах» действительно встречается в искусствоведческих каталогах. Авторство некоторые специалисты приписывают Леонардо, однако подлинность до сих пор не установлена.
В мире насчитывается всего около двух десятков картин, которые признали работами Леонардо. Появление любого нового полотна становится сенсацией в мире искусства. Так произошло, к примеру, с потерянным «Спасителем мира». Но даже это полотно, которое идентифицировали несколько независимых международных экспертов, некоторые называют подделкой.
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