Житель Краснодара выиграл 75 млн рублей в лотерею

Житель Краснодара выиграл в лотерею почти 75 млн рублей.
«Житель Краснодара стал обладателем суперприза в размере 74 696 278 рублей в ходе 3816-го тиража "Гослото «6 из 45», розыгрыш которого прошёл 31 июля», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Столото».
Отмечается, что билет победителя стоил 400 рублей.
Ранее сообщалось, что жители Воронежской области выиграли в лотерею 506 млн рублей, установив рекорд России. Психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг заявил, что выигрыш в лотерею 506 млн рублей является огромным испытанием для психики победителя, и посоветовал победителю «залечь на дно». Позднее стало известно, как победители распорядились выигрышем в лотерею.