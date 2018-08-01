Ещё
Наталью Кузнецову похоронили на Митинском кладбище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актрису Наталью Кузнецову похоронили на Митинском кладбище 

РИА Новости 1 час назад
Фото: DIXI-TV (2007)
Актрису московского театра имени Ермоловой Наталью Кузнецову похоронили в среду на Митинском кладбище, сообщили РИА Новости в театре.
Наталья Кузнецова скончалась в воскресенье после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 55 лет.
"Сегодня с утра прошло прощание в актрисой в Боткинской больнице. Затем здесь же прошло отпевание, и после этого состоялись похороны на Митинском кладбище", — сказал представитель театра.
Наталья Кузнецова с 1984 года играла в Московском театре имени М. Н. Ермоловой. Она исполняла роли в спектаклях: "Утиная охота-90" по Александру Вампилову (Галина), "Бедность не порок" Александра Островского (Маша), "Архив графини "Д" Алексея Апухтина (Сонечка Сапунопуло), "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?" Владимира Богомолова (Галина Бениславская), "Битва ангелов" Теннеси Уильямса (Майра Торренс), "Барышня-крестьянка" Александра Пушкина (Мисс Жаксон).
В кино Кузнецова снималась в комедийном сериале "Сваха" (2007), историческом сериале "Жуков" (2011), детективном сериале "Бигль" (2012), экранизации "Темное царство" (2012).
Последние новости
Вот почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ Лавров: события в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян205
Лепс ударил Аллу Михееву385
Болгария ужесточает визовый режим48
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва37
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье129
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение