На Средний Урал придет похолодание до +5 градусов

На Средний Урал идет похолодание. В ближайшие дни столбик термометров опустится до отметки в +5 градусов. Жарккой погоды уральцам ждать, похоже, не стоит, об этом сообщает в среду, 1 августа, «АиФ-Урал»

По прогнозам Уралгидромета в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться. По крайней мере, это относится к ночным периодам. В четверг, 2 августа, в Свердловской области ночью ожидается 6-11 градусов тепла, на крайнем юге до +16. Днем будет 19-24 градуса выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/с, возможны небольшие, местами уверенные дожди. При грозах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В пятницу, 3 августа, ночью столбики термометров поднимутся до отметки 11-16 градусов выше нуля, в горах и низинах — до +7. Днем ожидается 21-26 градусов тепла, на севере — до 17 градусов. Возможные небольшие, местами умеренные дожди. Ветер будет дуть западный и юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с.

А вот в субботу, 4 августа, в регионе произойдет заметное похолодание. Ночью термометры покажут всего +5-10 градусов тепла, днем — 15-20 градусов выше нуля. Днем, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков, ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14-16 м/с.