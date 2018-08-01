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На Средний Урал придет похолодание до +5 градусов
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На Средний Урал придет похолодание до +5 градусов 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На Средний Урал идет похолодание. В ближайшие дни столбик термометров опустится до отметки в +5 градусов. Жарккой погоды уральцам ждать, похоже, не стоит, об этом сообщает в среду, 1 августа, «АиФ-Урал».
По прогнозам Уралгидромета в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться. По крайней мере, это относится к ночным периодам. В четверг, 2 августа, в Свердловской области ночью ожидается 6-11 градусов тепла, на крайнем юге до +16. Днем будет 19-24 градуса выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/с, возможны небольшие, местами уверенные дожди. При грозах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
В пятницу, 3 августа, ночью столбики термометров поднимутся до отметки 11-16 градусов выше нуля, в горах и низинах — до +7. Днем ожидается 21-26 градусов тепла, на севере — до 17 градусов. Возможные небольшие, местами умеренные дожди. Ветер будет дуть западный и юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с.
А вот в субботу, 4 августа, в регионе произойдет заметное похолодание. Ночью термометры покажут всего +5-10 градусов тепла, днем — 15-20 градусов выше нуля. Днем, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков, ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14-16 м/с.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в последующие дни теплеее также не станет. В воскресенье, 5 августа, будет +21 градус тепла, в понедельник, 6 августа, — 22 градуса выше нуля, во вторник, 7 августа, столбики термометров поднимутся до отметки в +21 градус.
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