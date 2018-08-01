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Блогер со светящейся грудью удивила Сеть
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Блогер со светящейся грудью удивила Сеть 

Рамблер 2 часа назад
Фото: скриншот видео
Блогер из Китая создала корсет, который заставляет ее силиконовую грудь светиться. Процесс создания и его результат Наоми Ву продемонстрировала в опубликованном на YouTube видео.
Начинается оно с кадров ночной вечеринки, которую она посетила в уже созданном ею корсете. На них грудь девушки, по ее же признанию, силиконовая, светится красным и мигает.
Ву рассказала, что на создание подобного предмета одежды ее вдохновило старое видео на YouTube, на котором девушка «подсвечивает» фонарем собственный бюст.
По словам Ву, чтобы повторить этот эффект, впечатлить очевидцев и оставить при этом руки свободными, она вшила в корсет трубки из светопроводящего оптоволокна, которые заставляют в буквальном смысле светиться ее саму.
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