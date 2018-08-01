Блогер со светящейся грудью удивила Сеть

Блогер из Китая создала корсет, который заставляет ее силиконовую грудь светиться. Процесс создания и его результат Наоми Ву продемонстрировала в опубликованном на YouTube видео.

Начинается оно с кадров ночной вечеринки, которую она посетила в уже созданном ею корсете. На них грудь девушки, по ее же признанию, силиконовая, светится красным и мигает.

Ву рассказала, что на создание подобного предмета одежды ее вдохновило старое видео на YouTube, на котором девушка «подсвечивает» фонарем собственный бюст.

По словам Ву, чтобы повторить этот эффект, впечатлить очевидцев и оставить при этом руки свободными, она вшила в корсет трубки из светопроводящего оптоволокна, которые заставляют в буквальном смысле светиться ее саму.