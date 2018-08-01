Профессор Казанского университета рассказал о погоде в августе 

О погоде в Казани в августе рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев. По прогнозу Переведенцева, в среднем столбики термометра поднимутся до 18-20 градусов тепла. Слова эксперта приводит пресс-служба КФУ. Осадки, по всей видимости, не превысят норму, продолжает Переведенцев — не больше 6 мм в течение месяца. Прохладней будет в начале августа. «Из-за холодного фронта среднесуточная температура воздуха составит до 20 градусов», — сказал эксперт. В июле, по словам Переведенцева, температура воздуха в Казани была на 3 градуса выше нормы — это в среднем.