Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при сильной жаре

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работникам рабочий день на один час, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары. Об этом сообщает РИА «Новости».

"В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что при повышении температуры до 29 градусов рекомендуется сокращать рабочий день на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа.