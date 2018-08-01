Роман Вильфанд: В течение августа москвичей ждет значительное колебание температуры

В течение месяца будет несколько дождливых периодов.

— Средние прогнозируемые характеристики августа — температура около и выше нормы без избытка осадков. В течение месяца будут значительные колебания режима погоды. Это будет касаться и температуры, и увлажнения, — рассказал он в интервью «Инфореактор».

Первый дни месяца будут жаркими — столбики термометра покажут около 30 градусов. Через неделю показатели опустятся до 23-24 градусов.