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Роман Вильфанд: В течение августа москвичей ждет значительное колебание температуры
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Роман Вильфанд: В течение августа москвичей ждет значительное колебание температуры 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В течение месяца будет несколько дождливых периодов.
Научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей в августе.
— Средние прогнозируемые характеристики августа — температура около и выше нормы без избытка осадков. В течение месяца будут значительные колебания режима погоды. Это будет касаться и температуры, и увлажнения, — рассказал он в интервью «Инфореактор».
Первый дни месяца будут жаркими — столбики термометра покажут около 30 градусов. Через неделю показатели опустятся до 23-24 градусов.
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