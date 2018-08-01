Мышь без морды и лап попала на видео 

Ролик, снятый жительницей Великобритании Бекс Дин, рассорил пользователей интернета. На видео, которое за несколько дней собрало более полумиллиона просмотров, видно странное существо, похожее на мышь, но без лап и головы. Это создание, передвигающееся подобно змее, выглядит довольно отвратительно. Часть комментаторов уверены, что это животное-мутант, появившееся в результате воздействия химических препаратов и ужасной экологической обстановки. Но специалисты по биологии заявляют, что это животное — всего лишь личинка мухи-журчалки.