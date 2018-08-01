Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо 

Заместитель директора по науке национального парка «Берингия», который находится в Чукотском автономном округе, Максим Антипин записал удивительное видео с участием серого кита. 30 июля к мысу Чаплин на Чукотском полуострове подплыл огромный кит и начал честь о гальку брюхо. Одновременно он засасывал грунт. Специалисты пояснили, что серый кит не опасается приплывать на мелководье, чтобы поесть. У этого вида есть уникальная особенность: млекопитающее может одновременно двигать головой и хвостовым плавником, чтобы плыть «задним ходом. Это позволяет ему выбираться даже с небольшой глубины. При этом серые киты — млекопитающие довольно крупные, длина тела может достигать 15 метров, а вес — 30-35 тонн. Серые киты занесены в Красную книгу Российской Федерации, но на Чукотке разрешена их ограниченная добыча.