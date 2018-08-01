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Закон о работе СМИ в «горячих точках» примут осенью
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ГД может в осеннюю сессию принять закон о работе СМИ в «горячих точках» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает, что закон о соцгарантиях для журналистов, работающих в "горячих точках", будет принят в осеннюю сессию.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после гибели российской съемочной группы призвал ускорить принятие закона о работе СМИ в "горячих точках".
"Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях, являющихся неотъемлемой частью работы медиа. Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в "горячих точках", будет принят в осеннюю сессию", — приводит слова Левина пресс-служба комитета.
Левин также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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