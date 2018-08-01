Шойгу открыл памятник Маргелову в Москве

Сергей Шойгу открыл памятник Василию Маргелову в Москве

Открытие памятника состоялось в преддверии Дня Воздушно-десантных войск.

«Открывая сегодня памятник генералу армии Маргелову Василию Филипповичу, мы отдаём дань глубокого уважения Герою Советского Союза, легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, настоящему патриоту и замечательному человеку», — сказал Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ. Благодаря его упорству и целеустремленности воздушно-десантные войска не только сохранились как самостоятельный род войск, но и стали по-своему уникальными.