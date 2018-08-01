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Шойгу открыл памятник Маргелову в Москве
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Сергей Шойгу открыл памятник Василию Маргелову в Москве 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Открытие памятника состоялось в преддверии Дня Воздушно-десантных войск.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в Москве памятник легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову.
«Открывая сегодня памятник генералу армии Маргелову Василию Филипповичу, мы отдаём дань глубокого уважения Герою Советского Союза, легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, настоящему патриоту и замечательному человеку», — сказал Шойгу.
Шойгу подчеркнул, что Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ. Благодаря его упорству и целеустремленности воздушно-десантные войска не только сохранились как самостоятельный род войск, но и стали по-своему уникальными.
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