Депутатов пристыдили после гибели журналистов в ЦАР

Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов в связи с гибелью в ЦАР российских журналистов, заявил, что Госдуме следует «устыдиться своей медлительности» и как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках.
По его словам, представителей СМИ в горячих точках необходимо обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, в том числе повышенную страховку, специальное обучение и бронежилеты, пишут «Ведомости».
Федотов подчеркнул, что все это содержится в подготовленном СПЧ законопроектом, который уже несколько лет «пылится» в Госдуме.
«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», — заявил он.
В ЦАР погибли известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в стране документальный фильм о ЧВК «Вагнера».
Напомним, ранее в понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гибели в ЦАР российских журналистов.