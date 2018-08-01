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Депутатов пристыдили после гибели журналистов в ЦАР
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Глава СПЧ после гибели журналистов в ЦАР пристыдил Госдуму 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов в связи с гибелью в ЦАР российских журналистов, заявил, что Госдуме следует «устыдиться своей медлительности» и как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках.
По его словам, представителей СМИ в горячих точках необходимо обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, в том числе повышенную страховку, специальное обучение и бронежилеты, пишут «Ведомости».
Федотов подчеркнул, что все это содержится в подготовленном СПЧ законопроектом, который уже несколько лет «пылится» в Госдуме.
«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», — заявил он.
В ЦАР погибли известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в стране документальный фильм о ЧВК «Вагнера».
Напомним, ранее в понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гибели в ЦАР российских журналистов.
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