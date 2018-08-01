Депутатов пристыдили после гибели журналистов в ЦАР

Глава СПЧ после гибели журналистов в ЦАР пристыдил Госдуму

По его словам, представителей СМИ в горячих точках необходимо обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, в том числе повышенную страховку, специальное обучение и бронежилеты, пишут «Ведомости»

Федотов подчеркнул, что все это содержится в подготовленном СПЧ законопроектом, который уже несколько лет «пылится» в Госдуме.

«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», — заявил он.

В ЦАР погибли известный журналист Орхан Джемаль , оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев . Они снимали в стране документальный фильм о ЧВК «Вагнера».