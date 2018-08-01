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В российских школах готовят революционную реформу
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В российских школах готовят революционную реформу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Пятибалльная система оценок в школах устарела, заявил «Известиям» «отец ЕГЭ» Виктор Болотов.
« (Пятибалльная система. — Прим. ред.) позавчерашняя», — уверен руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ.
По его словам, уже сейчас обсуждается отказ от нее в школах, однако прежде нужно увеличить квалификации учителей. При этом Болотов подчеркнул, что 100-балльная система, которая используется на ЕГЭ, школам не подходит, так как «55 от 57» учителям будет слишком сложно отличить.
Болотов полагает, что улучшить систему оценки учеников можно было бы «легализовав» плюсы и минусы, которые учителя неофициально ставят и сейчас.
В свою очередь, замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство уже не первый год «идет» к совершенствованию системы оценок, однако «корень зла» — это не владеющие современными методиками оценивания учителя.
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