Пятибалльную систему оценок захотели отменить

« (Пятибалльная система. — Прим. ред.) позавчерашняя», — уверен руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ.

По его словам, уже сейчас обсуждается отказ от нее в школах, однако прежде нужно увеличить квалификации учителей. При этом Болотов подчеркнул, что 100-балльная система, которая используется на ЕГЭ, школам не подходит, так как «55 от 57» учителям будет слишком сложно отличить.

Болотов полагает, что улучшить систему оценки учеников можно было бы «легализовав» плюсы и минусы, которые учителя неофициально ставят и сейчас.