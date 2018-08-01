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Август в Пермском крае будет прохладным
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Август в Пермском крае будет прохладным 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Похолодание ожидается на этой неделе в Пермском крае. В ГИС-центре по Пермскому краю рассказали, что августе может быть холоднее климатической нормы, при этом для первой половины месяца будут характерны резкие колебания температуры.
По прогнозам специалистов, температура в августе может быть немного ниже нормы. Например, в Перми — около +15 градусов. Это на 1,5-2 градуса холоднее, чем в августе прошлого года. В начале месяца ожидаются резкие колебания температуры, связанные с прохождением ныряющих циклонов. 3 августа возможно потепление до +24… +29 градусов, а уже 4 августа — похолодание до +12…+17 градусов. В середине месяца температура может быть немного ниже нормы, а во второй половине августа — около нормы. Сильная жара в августе маловероятна. Наибольшее количество осадков ожидается с 8 по 15 августа.
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